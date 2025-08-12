別に何もないよ大学生が肝試しで訪れた「アイスの森」。暗闇で踏みつけたものとは…／禍話 SNSで伝播する令和怪談（1）人間の理解を超えた存在、悲しき情念が巻き起こす怪奇…。身の毛もよだつような恐怖に直面した時、あなたは平静を保てますか…？映画ライターの加藤よしき氏とともに、猟奇ユニット・FEAR飯を結成した著者・かぁなっきさんが配信する怪談チャンネル「禍話」。夜な夜なSNSを介して人々の間に拡散されている、種々