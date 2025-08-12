佐賀北署は12日、佐賀市鍋島町付近の路上で同日正午ごろ、部活動帰りの女子中学生が黒色の自転車に乗った男性から「君かわいいね」「化粧とか興味ある」と自転車で並走しながら声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男性は30代くらいで黒髪の丸刈り。半袖の黒色Tシャツを着ていたという。