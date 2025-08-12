※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじ夫は精神的に追い詰めた妻に謝罪し、妻は「再び傷つけられたら即離婚」と条件で再構築を決意。夫はサプライズで新居を建てようと住宅展示場を訪れ、女性スタッフ・河田と家づくりを進めるが、やがて裏切りに至ります。妻の産後にようやく夫は病院を訪れますが