俺のこと嫌いになってる？「優しい旦那さん、大事にしなよ」幸せなはずの日常で、妻が思い悩むこと／夫に「したくない」が言えない（1）夫のことは愛してる。でもしたくない。学生時代に負った性のトラウマを伏せたまま、結婚・出産する道を選んだ志穂。長男・颯太を出産して半年が経った頃、夫の健也から1年半ぶりに夜の誘いを受け、志穂はさまざまな理由をつけて避けようとします。「性交痛」という悩みを夫にさえも打ち明けず、