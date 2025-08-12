俳優の広瀬すずさん（27）が11日、吉田羊さんらと長崎を訪問し、平和祈念像の前で献花を行いました。広瀬さんと吉田さん、石川慶監督が登場したのは、長崎で行われた映画『遠い山なみの光』の舞台挨拶です。映画は、終戦から間もない1950年代の長崎が舞台。原爆を経験した主人公・悦子を演じた広瀬さんは、舞台挨拶前に平和公園を訪れ、原爆の犠牲者に花を手向けました。舞台挨拶で、広瀬さんは「こうして長崎の皆さんにまず（映画