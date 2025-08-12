520人が亡くなった日航機墜落事故から40年です。墜落現場となった群馬県上野村では、慰霊登山や追悼慰霊式が行われ、犠牲者に祈りをささげました。1985年8月12日、羽田発大阪行きの日本航空123便が墜落し、乗客・乗員520人が犠牲になりました。12日は、墜落現場の御巣鷹の尾根に遺族ら283人が登山をおこない、犠牲者の墓標などに手を合わせていました。ただ高齢化が進んでいて「これで最後」と話す遺族の姿もありました。兄を亡く