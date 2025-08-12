上杉謙信の愛刀として知られる『山鳥毛』。過去にこの刀の購入を目指し、当時の所有者と交渉したものの金銭面で折り合いがつかず購入を断念した新潟県上越市。その山鳥毛の特別展示が8月13日、上越市で始まるのを前に12日、内覧会が開かれました。 12日、上越市の歴史博物館で報道陣が注目していたのは戦国武将・上杉謙信が愛用していたと伝えられる国宝の『太刀無銘一文字』、通称『山鳥毛』です。華やかで美しい刀紋が山鳥の羽