前線が停滞し、新潟県内は8月12日も各地で雨となりました。雨の峠は越えましたが、これまでに降った雨で地盤の緩んでいる地域もあるため、土砂災害に警戒が必要です。 【高濱優生乃アナウンサー】「午前9時の新潟駅前。パラついていた雨が徐々に強まってきました」前線の影響で12日も各地で雨が降り続いた県内。12日正午までに降った8月の雨量が642ミリと、平年の8月1カ月分の雨量の4倍以上に達している佐渡市羽茂地区では