最終回、マウンドの仙水を見守る先発青木（中央）＝横浜スタジアム中学軟式野球の日本一を決める第４２回全日本少年軟式野球大会（全日本軟式野球連盟・横浜市主催、神奈川新聞社など後援）第２日は１２日、横浜スタジアムで１回戦が行われ、横浜クラブが２―０で東海大翔洋（静岡）に競り勝った。横浜クラブは初回１死二塁から小島の適時二塁打で先制し、四回は敵失から１点を追加。投げては青木、仙水の両右腕で零封した。第