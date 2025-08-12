新潟県十日町市内の公共施設の女性用トイレに小型カメラを設置して動画を撮影したとして、地方公務員の男が逮捕されました。性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、十日町市教育委員会・文化財課長兼博物館長の男(57)です。男は、7月中旬に十日町市内にある公共施設の女性用トイレに、トイレを使用する女性を撮影する目的で小型カメラ1個を設置し、30代女性を撮影した疑いがもたれています。男は7月23日に、十日町市内