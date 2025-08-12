2021年5月、徳島県。リハビリ施設で作業療法士として働いていた40代の女性。この日、同じリハビリ施設で事務員をしていた元同僚を自宅に招いていた。洗濯物を取り込んですぐのこと、手のひらに激しい痒みが走った。まず疑ったのは毛虫に刺されたのではないかということ。しかし、毛虫に近づいた記憶がない。徳島赤十字病院に到着すると状態が急変。呼吸困難に陥り、救急外来の待合室で倒れた。呼吸が浅く意識が混濁としている状態