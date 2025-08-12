元宝塚歌劇団星組男役スターの七海ひろきが１２日、都内で主演舞台「サイボーグ００９―１３番目の追跡者―」（１１月１４日から、品川プリンスホテル）の制作発表記者会見に出席した。石ノ森章太郎さんのＳＦ漫画が原作で、昨年に続き上演が決定。望まぬ改造をされ、サイボーグ戦士として生きることになった００９島村ジョー（七海）がブラック・ゴーストの追跡者たちと戦いながら仲間たちと平和を追い求める新たな物語。七