◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）巨人が中日を破り、貯金を「１」としたた。６日にプロ初勝利を挙げた２年目の森田駿哉投手が７回２安打無失点と好投し、２勝目を挙げた。打線は中日の先発、１５年目の大野雄大投手から３回に岸田行倫捕手の５号２ラン本塁打などで一気に４点を先制し、７回には泉口友汰内野手の適時打で追加点を挙げ快勝した。【巨人・森田駿哉投手と岸田行倫捕手のヒーローインタ