今年の春先、番組スタッフはTikTokでアイドルの女性が目が大きく腫れた状態でステージに立つ、アレルギーを疑う動画を見つけた。その女性、JamsCollectionのるーるるに話を聞くと、なぜかライブで激しいパフォーマンスをすると目が腫れてしまうという。一体彼女に何が起こっているのか？当時のJamsCollectionメンバー全員の本人再現で突然の異変を紹介。去年の夏、彼女たちは都内でライブを行った。ライブ前、オムそばを食べ、ステ