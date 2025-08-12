女優の吉川愛が１２日にＳＮＳを更新。さわやかな浴衣姿でファンを心をつかんでいる。この日、自身のインスタグラムに「『ジュラシック・ワールド／復活の大地』大ヒット記念新ジュラ夏祭りイベントありがとうございました浴衣着れたあ〜」とつづり、白色の生地に水色と紺色の大きな葉や花柄が描かれた涼しげな印象の浴衣姿を披露した吉川。この投稿にファンからは「にこにこしててかわいすぎる」「オフショ待ってたよ