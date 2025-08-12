◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島９―２阪神（１２日・マツダスタジアム）阪神・佐藤輝明内野手が４月９日・ヤクルト戦（甲子園）以来、今季２度目の欠場となった。この日の相手先発・床田に対しては、今季１３打数２安打で打率１割５分４厘だった。試合後は「コーチと話し合って決めた。（体は）全然大丈夫です」と明かした。また、中野拓夢内野手は今季初のベンチスタート。中野も試合前時点で、対床田には１４打数１安打で打率