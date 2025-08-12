鹿児島市で12日夕方、路線バスと軽トラックが接触し、バスの乗客1人が病院に搬送されました。 鹿児島中央警察署によりますと、12日午後5時45分ごろ、鹿児島市加治屋町の県道で、バスの車線変更時に接触事故が起きたと、バスの運転手から110番通報がありました。 この事故で、50代の配送業の女性が運転する軽トラックと、隣りの車線を並走していた路線バスの右側のミラーが接触しました。 当時、バスには乗客4人が乗ってい