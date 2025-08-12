プルプル食感がやみつき「ミルク餅」 夏にぴったりのプルプル食感スイーツを手作りできるレシピです。使う材料はシンプルに「牛乳＋片栗粉＋砂糖」とお手軽。固める時間もかからず簡単にできますよ。 手軽に作る工夫がたくさん 1. 生地はお鍋で作ります 2. コップを使って絞り袋に生地を入れましょう *3. *生地を絞り出しながらハサミでカット プルプル食感にハマる つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、