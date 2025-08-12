【ワシントン共同】米労働省が12日発表した7月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比で2.7％上昇した。伸び率は前月から横ばい圏で、2.8％程度の上昇を見込んだ金融市場の予想を下回った。変動が激しいエネルギーと食品を除いたコア指数は3.1％上昇し、市場予想を上回った。トランプ政権の関税強化を受け、輸入コスト増の販売価格への転嫁が進んでいるとみられる一方、労働市場の冷え込みが表面化し、米連邦準備制度理事会（F