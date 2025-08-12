消費者物価指数（CPI）（7月）21:30 結果0.2% 予想0.2%前回0.3%（前月比) 結果2.7% 予想2.8%前回2.7%（前年比) 結果0.3% 予想0.3%前回0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果3.1% 予想3.0%前回2.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比)