ドル売りに反応、米ＣＰＩ前年比＋２．７％と予想下回る ドル円一時１４７円台後半＝ＮＹ為替 ７月米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年比＋２．７％と市場予想＋２．８％を下回った。この結果に反応して米債利回り低下とともにドルが急落している。ドル円は148.50付近から147.87レベルまで急落。ユーロっドルは1.1605付近から1.1649レベルまで急伸した。米１０年債利回りは４．２９％付近から一時４．２４％割れまで低