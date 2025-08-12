米１０年債利回り４．２６４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（%） 米2年債 3.712（-0.056） 米10年債4.264（-0.021） 米30年債4.851（-0.001） ドイツ2.703（+0.007） 英国4.604（+0.039） カナダ3.402（+0.008） 豪州4.242（-0.005） 日本1.494（+0.009） ※米債以外は10年物