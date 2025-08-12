ドル円のピボットは１４８．１４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:43現在） ドル円 現値148.03高値148.52安値147.87 149.06ハイブレイク 148.79抵抗2 148.41抵抗1 148.14ピボット 147.76支持1 147.49支持2 147.11ローブレイク ユーロ円 現値172.48高値172.52安値171.93 173.28ハイブレイク 172.90抵抗2 172.69抵抗1 172.31ピボット 172.10支持1