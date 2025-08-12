◇セ・リーグ巨人5―0中日（2025年8月12日東京D）かつて高校日本代表のチームメートとしてバッテリーを組んだ巨人の同学年コンビがチームを白星へと導いた。プロ初先発初勝利から中5日での登板となった2年目左腕・森田駿哉投手（28）は初回の1死満塁をしのいで7回2安打無失点好投で自身2連勝となるプロ2勝目（1敗）。森田とバッテリーを組んだ同学年の岸田行倫捕手（28）は3回に5号2ランを放つと、好リードで森田、ケ