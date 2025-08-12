【新華社武漢8月12日】中国湖北省武漢市でこのほど、スターバックス初のキンモクセイをテーマにした店舗がオープンした。店内中央には無形文化遺産の切り絵「彫花剪紙（ちょうかせんし）」で作られた大きなキンモクセイの木がそびえている。新しく発売された3種類のモクセイ風味のドリンクを味わおうと、多くの消費者が店舗に足を運んでいる。ドリンクの原材料となるモクセイは、「中国モクセイの里」と呼ばれる湖北省咸寧（か