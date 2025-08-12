村山や置賜では、前線や暖かく湿った空気の影響により、１２日夜遅くにかけて、大雨となる所があるでしょう。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では落雷や突風、ひょうに注意してください。 【画像】今後の山形の天気 ［気象概況］前線が、華中から対馬海峡を通って東北南部にのびており、前線上の北陸付近には低気圧があって東へ進んでいます。前線は次第に南下する見込み