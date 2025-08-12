12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比440円高の4万3080円と急騰。日経平均株価の現物終値4万2718.17円に対しては361.83円高。出来高は7538枚となっている。 TOPIX先物期近は3081.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.13ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4308