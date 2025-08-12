先月30日、ロシア・カムチャツカ半島東方沖で発生したマグニチュード8.8の巨大地震について、政府の地震調査委員会は、カムチャツカ半島南部でおよそ1.5メートルの地殻変動が検出されたことを明らかにしました。地震調査委員会はきょう、定例の会合を開き、最新のデータなどを元にこの地震について検討を行いました。それによりますと、衛星「だいち2号」の解析で、カムチャツカ半島南部では、東側におよそ1.5メートルの地殻変動が