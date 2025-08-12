女優橋本環奈（26）が12日、都内で映画「カラダ探しTHE LAST NIGHT」（9月5日公開、羽住英一郎監督）ジャパンプレミアに出席した。Z世代を中心に人気を集めるホラー映画の最新作。明日香（橋本）を守ることができなかった高広（眞栄田郷敦）が、新たなカラダ探し参加者とともに、真夜中の遊園地を支配する“赤い人”と対峙（たいじ）する。続編が決まり「1を撮っていた時は続編を想像していなかった。終わり方が意味深で、まだカ