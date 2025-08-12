女優の橋本環奈が12日、都内で開催された映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』ジャパンプレミアに、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、羽住英一郎監督と共に出席。眞栄田の発言をフォローする場面があった。【写真】デコルテあらわの黒ドレス姿が美しい本田真凜本作は、興行収入11.8億円、2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録した実写映画『カラダ探し』の最新作。“赤い人”から逃げながら、