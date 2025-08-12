◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島９―２阪神（１２日・マツダスタジアム）阪神・藤川球児監督が、５回途中７失点で２敗目を喫した大竹耕太郎投手について言及した。２―０の３回、モンテロに左越えの逆転３ランを浴びるなど４失点。５回には無死一、二塁から小園に右前適時打。続く末包に左中間フェンス直撃の２点二塁打を許し、移籍後ワースト７失点を喫して降板した。試合前時点で通算１３勝１敗、今季も４戦４勝で防御率０・９