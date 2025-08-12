大相撲の夏巡業が１２日、宮城・仙台市で行われ、幕内・熱海富士（伊勢ケ浜）が、関取衆の申し合い稽古に参加して汗を流した。夏巡業では「風紀係」を任され、電車移動の際には若い衆の着物の着こなし方などを注意したという。ここまでの自身の仕事ぶりについては「バチバチですよ」と力強く語った。熱海富士は小学６学時に児童会長を務めたことがあるといい、「小学生なりに選挙もしました。（演説も）やった気がします。朝