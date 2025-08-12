モデル兼タレント・益若つばさが公開した息子との旅行の様子に、フォロワーがほっこりしている。１２日に自身のＳＮＳを更新、インスタグラムに「愛媛県今治行きました！息子と今治の花火大会も行ったよ！この浴衣ワンピースなの」とつづった益若は、落ち着いた銀色の生地に白い花柄があしらわれた上品なワンピース型の浴衣を披露した。この投稿にファンからは「浴衣かわいいです〜！！！」「浴衣素敵！」「ワンピース浴