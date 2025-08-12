エアアジアXは、クアラルンプール〜イスタンブール/サビハ・ギョクチェン線を11月14日に開設すると発表した。月・水・金・日曜の週4往復を運航する。所要時間はクアラルンプール発が11時間半、イスタンブール発が10時間20分。機材はエアバスA330-300型機を使用する。待望のヨーロッパ路線復活となるもので、イスタンブールからは海外117都市、トルコ国内40都市以上への乗り継ぎが可能となる。イスタンブールからはクアラルンプール