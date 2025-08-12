SkyDriveは、空飛ぶクルマ「SD-05」のデモフライト見学会を9月15日から23日まで実施する。大阪・関西万博会場内で公開フライトを開始した同機体を使用し実施するもの。見学会は17日と18日を除く各日2回（午前9時半、午前11時半）行い、各回先着100名を受け付ける。申し込みは事前予約制で、定員を超えた場合は募集を終了する。予約は8月25日午前9時開始（15日・16日分）と9月1日午前9時開始（19日〜23日分）の2回にわけて受け付け