Aoooが、3カ月連続リリース第2弾となる新曲「Geeek」を8月20日に配信リリースする。 （関連：乃木坂46、Ado、SEKAI NO OWARI、マカロニえんぴつ、FANTASTICS、Aooo……注目新譜6作をレビュー） 同楽曲は、石野理子（Vo）が作詞、やまもとひかる（Ba）が作曲を手掛けた楽曲で、孤独を“自由”として抱きしめる、クールに熱を放つロックサウンドに仕上がっている。 配信リリースに先駆けて、