ヨルシカが、新曲「修羅」のMVを公開した。 （関連：Mrs. GREEN APPLE 大森元貴、ヨルシカ n-buna、マカロニえんぴつ はっとり……『天才てれびくん』楽曲に託した想い） 本楽曲は、ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ／フジテレビ系）に主題歌として書き下ろしたもの。宮沢賢治をドラマとの共通項として、詩集『春と修羅』をモチーフに制作された。 MVはn-bunaが原案、監督、アニメータ&