【ワシントン＝田中宏幸】米労働省が１２日発表した７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率は、前年同月比２・７％だった。伸びは前月から横ばいとなり、市場予想（２・８％）を下回った。ただ、食品とエネルギーを除いた指数は市場予想を上回り、トランプ関税が米国内の物価に徐々に影響を与えているとみられる。米国で生活必需品のガソリンは９・５％下落し、１４か月連続でマイナスとなった。食品の伸びは２・９％と３か月ぶ