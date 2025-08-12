お盆など、家族で花火を楽しむ機会も増えるのではないでしょうか。 長崎市の老舗専門店で、おすすめの花火を調査してきました。 家庭で楽しめる花火や打ち上げ花火など、600種類以上の花火が隅々まで並びます。 単品や予算に応じたオリジナルセット、精霊流しなどの団体用まで、幅広く購入できる専門店です。 （立岩商店 金城 枝利子 店長） 「夏休みが始まって、家族連れで多くの方が来店しています。手