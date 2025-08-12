ある日突然、夫から「脱サラして農家になりたい」と告げられた、ろん(@pprncyn)さん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『脱サラしたいと言った夫と離婚するまでの話』第12話をごらんください。 夫に離婚を切り出したろんさん。夫の不倫を知る前は、涙ながらに「別れたくない」と伝えたこともありました。だからこそ、ろんさんから離婚届を受け取った夫は、余計に驚いたようです。夫の正直な心境は…。 &#