一人暮らしの6割以上が「帰省しない」。そんなデータがあります。取材すると、お盆の過ごし方の変化がありました。◇炭火でじっくりと焼き上げるカルビ、タン、ハラミ、3種類の“牛肉トリオ”。最後に国産のおコメにのせて、できあがり！お盆期間中だけ食べられる限定メニューです。肉のヤマ牛両国店マネージャー早田翔太さん「牛肉もコメも高騰している中、少しでも満足してもらえるようなプチ贅沢（ぜいたく）を楽し