¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê8·î11Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö8·î12Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÍ³¿­¤Ë¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¡É¤Î½Ö´Ö8·î11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î12Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­¤ÎÄ´»Ò¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1²óÎ¢¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹¶·â¡£»³ËÜ¤Ï¡¢¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î1ÈÖ¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Í¥È¤Ë¡¢½éµå¡¢³°³ÑÄã¤á¡¢154km/h¤ÎÄ¾µå¤ò±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÈÃ¡¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤­