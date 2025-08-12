ノートパソコンをシャットダウンせず、ケースに入れて持ち運んでいる人も少なくないはず。熱を持つ場合もありそうですが、問題はないのでしょうか。「All About」ノートパソコンガイドの上倉賢が解説していきます。（今回の質問）シャットダウンせずにパソコンをケースにしまっているのですが、発熱などを考えると、これって危ないですか？ （回答）スマートフォンをカバンやポケットにしまうときに、画面を切ってスリープ状態にし