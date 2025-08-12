「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）広島が首位・阪神に１５安打９得点で快勝し、２連勝。再び４位に浮上した。天敵の相手先発・大竹をＫＯし、マツダスタジアムで初めて黒星をつけさせた。打線が天敵に襲いかかった。２点を先制された直後の三回に末包の適時打で１点を返すと、モンテロが逆転の６号３ラン。大竹から来日初弾を放っていた助っ人が値千金のアーチを描き、一挙４得点した。さらに五回は小園が右