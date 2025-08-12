近年、日本各地で豪雨や洪水による被害が相次ぎ、住まい選びでも「災害への備え」が欠かせません。もともと地震や水害リスクが高いとされる日本では、どこに住むかによって、将来の安心感が大きく変わってくるでしょう。特に住まいという大きな決断を前に、「頑丈なマンションだから」「高層階だから水害は関係ない」といった分かりやすい安心材料に頼りたくなるものです。しかし大切なのは安心感に安住するのではなく、起こりうる