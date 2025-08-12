アメリカ・ロサンゼルスで愛され続けてきた「ランディーズドーナツ」が、ついに新宿にやってくる！今年5月にオープンした渋谷代官山店に続き、国内2号店となる「ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店」が2025年9月下旬、JR新宿駅改札内にグランドオープンします。テイクアウト専門で、30種類以上のカラフルなドーナツがラインアップ。朝から夜まで買えるのも嬉しいポイントですb