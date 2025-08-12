観光振興の新たな財源として検討を進めます。 雲仙市で「宿泊税」の導入に向けた検討委員会が初会合を開きました。 （雲仙市観光商工部 観光物産課 西田公章 課長） 「雲仙市の基幹産業である観光業の基盤を強化し、戦略的な成長を推進するためには、安定した財源の確保が不可欠である。財源として宿泊税の検討を開始した所です」 検討委員会は、雲仙市内の旅館やホテルの関係者、地域経済の専門家など7人で構成されています。