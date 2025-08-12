「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）阪神は今季ワースト９失点で広島に大敗し、連勝が２でストップした。巨人が勝利したため、優勝マジックは２８のまま変わらなかった。先発の“鯉キラー”大竹が５回途中９安打７失点。マツダスタジアムでは初黒星となった。試合後、藤川監督は「今日は広島の方が上回ったかなというところではありましたね」と振り返った。この日は中野、佐藤輝がスタメン外に。広島先発床田