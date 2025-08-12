「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）阪神・大竹耕太郎投手が今季４戦４勝、防御率０・９９と抜群の相性を誇った広島打線に今季ワーストの７失点で２敗目を喫した。デイリースポーツ評論家の西山秀二氏は乱調の理由のひとつとして、好相性を誇るからこその心の隙を挙げた。◇◇初回を３人で簡単に抑えちゃったでしょ。緩いボールを投げて。その時から嫌な予感がしていた。スローボールを投げる時の腕の振りが