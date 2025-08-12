「ヤクルト３−１ＤｅＮＡ」（１２日、神宮球場）ＤｅＮＡが痛恨のサヨナラ負けで４連敗。借金は今季ワーストタイとなる６まで膨らんだ。試合後の三浦監督はサヨナラ負けの場面を問われ、「その前に決めきれなかった」と言葉少なに振り返った。九回の攻撃だった。蝦名、佐野と連打で無死から好機を作るも、４番・宮崎が三振。戸柱の打席では相手の暴投の間に１死二、三塁となったが、ここで遊直に倒れた。さらに代打・オース